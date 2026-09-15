FT: в минобороны ФРГ есть секретная группа «Зондерштаб» по военной помощи Киеву

Группа была создана в начале боевых действий в 2022 г. и работала как ситуационный центр. Позже ее преобразовали в подразделение «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine). Как пишет FT, она способна заключать сделки по закупке оружия для Украины всего «за две недели».