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FT: в минобороны ФРГ есть секретная группа «Зондерштаб» по военной помощи Киеву

Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

В Германии выявили засекреченную группу по Украине «Зондерштаб», пишет Financial Times. Она действует в структуре минобороны ФРГ.

Группа была создана в начале боевых действий в 2022 г. и работала как ситуационный центр. Позже ее преобразовали в подразделение «Зондерштаб Украина» (Sonderstab Ukraine). Как пишет FT, она способна заключать сделки по закупке оружия для Украины всего «за две недели».

«У нас предельно короткие цепочки принятия решений. Это обеспечивает нам оперативность и гибкость», – заявил возглавляющий это подразделение Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado.

В июле стало известно, что ФРГ совершит одну из крупнейших известных закупок дронов для Киева западным правительством. Германия профинансирует закупку 50 000 ударных беспилотников для Украины, писал тогда Reuters со ссылкой на источник. Объем контракта составил около 90 млн евро ($103 млн).

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