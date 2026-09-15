СВР: у спецслужб НАТО нет доказательств причастности РФ к инциденту в Лейпциге
Спецслужбы стран НАТО информировали свои власти об отсутствии малейших доказательств причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига, заявила Служба внешней разведки (СВР) РФ.
По утверждению ведомства, спецслужбы государств альянса изучили обстоятельства произошедшего и сообщили национальным властям об отсутствии свидетельств причастности Москвы. В СВР также заявили, что в обстоятельствах инцидента присутствуют «многочисленные признаки украинского следа».
«Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных заявлений о вине Москвы», – говорится в сообщении. При этом, как утверждает СВР, руководство Германии не прислушалось к этим рекомендациям и обвинило Россию в произошедшем.
В российской спецслужбе считают, что заявления Берлина были призваны обосновать увеличение расходов на милитаризацию Германии в бюджете на 2027 г. В СВР также связали ситуацию с внутриполитической обстановкой в ФРГ и прошедшими 6 сентября выборами в Саксонии-Анхальт. «Предстоящие 20 сентября выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине станут еще одним испытанием для Фридриха Мерца», – отметили в ведомстве.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Поводом для этого Берлин назвал инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. Российская сторона назвала эти действия недружественными и заранее предупредила о подготовке ответных мер.
9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с БПЛА в Лейпциге является заранее спланированным маневром, рассчитанным на усиление напряженности.
8 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал строить прогноз по дальнейшим действиям Германии в отношении России. Однако он отметил, что РФ никогда не выступала за полный разрыв контактов с ФРГ. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что русофобия Мерца превратилась в манию преследования, из-за чего он во всем винит Россию.