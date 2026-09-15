СВР: у спецслужб НАТО нет доказательств причастности РФ к инциденту в Лейпциге

В российской спецслужбе считают, что заявления Берлина были призваны обосновать увеличение расходов на милитаризацию Германии в бюджете на 2027 г. В СВР также связали ситуацию с внутриполитической обстановкой в ФРГ и прошедшими 6 сентября выборами в Саксонии-Анхальт. «Предстоящие 20 сентября выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине станут еще одним испытанием для Фридриха Мерца», – отметили в ведомстве.