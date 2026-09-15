Лукашенко встретится со спецпосланником Трампа Джоном Коулом

Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американской стороны будет соответствующий запрос.