Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,15+0,3%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Главная / Политика /

Лукашенко встретится со спецпосланником Трампа Джоном Коулом

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Белорусско-американские переговоры пройдут во Дворце независимости. Американскую делегацию возглавит спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

В июле Лукашенко заявил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона. 

11 сентября президент Белоруссии выразил поддержку Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. «Я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американской стороны будет соответствующий запрос.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь