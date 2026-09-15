Лукашенко встретится со спецпосланником Трампа Джоном Коулом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Белорусско-американские переговоры пройдут во Дворце независимости. Американскую делегацию возглавит спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.
В июле Лукашенко заявил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона.
11 сентября президент Белоруссии выразил поддержку Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. «Я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», – подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американской стороны будет соответствующий запрос.