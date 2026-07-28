Лукашенко назвал положительными перспективы отношений США и Белоруссии

29 мая Лукашенко на встрече с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой заявил, что Белоруссия готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка. Белорусский лидер добавил, что республика будет «свято соблюдать» конкретные подписанные контракты. 19 мая Politico со ссылкой на источники писало, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям.