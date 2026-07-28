Лукашенко назвал положительными перспективы отношений США и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона. Об этом он сообщил во время встречи с постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает агентство «БелТА».
По его словам, одной из главных тем встречи стало развитие контактов между двумя странами, которыми занимается Рыбаков.
Белорусский лидер отметил работу постпреда при ООН по налаживанию отношений с США и его взаимодействие со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. В ходе разговора президент также поинтересовался впечатлениями Рыбакова от контактов с американскими представителями и возможными предложениями по дальнейшим действиям. Лукашенко подчеркнул, что изучает все документы, поступающие от постпреда, и формирует собственное мнение о позиции американской стороны.
«Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле», – сказал белорусский президент.
29 мая Лукашенко на встрече с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой заявил, что Белоруссия готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка. Белорусский лидер добавил, что республика будет «свято соблюдать» конкретные подписанные контракты. 19 мая Politico со ссылкой на источники писало, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям.
11 июля госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс и сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания, «пока не стало слишком поздно».