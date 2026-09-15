Лавров заявил о перестройке логистики поставок энергоносителей и зерна

В августе Bloomberg писал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира. Атаки в Черном море нарушают поставки зерна, создавая риск нового скачка продовольственных цен. На Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть кукурузы. Цены на пшеницу выросли более чем на 10% в июле, что может стать самым значительным скачком с 2024 г.