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Лавров заявил о перестройке логистики поставок энергоносителей и зерна

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия перестраивает свою логистику, чтобы выполнить обязательства в вопросах поставок энергоносителей и зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

«Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна <...> И мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

2 сентября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что атаки Украины на российские объекты энергетики привели к энергетическому кризису в мире. По его словам, данные действия создают повышающее ценовое давление в глобальном масштабе.

В августе Bloomberg писал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира. Атаки в Черном море нарушают поставки зерна, создавая риск нового скачка продовольственных цен. На Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть кукурузы. Цены на пшеницу выросли более чем на 10% в июле, что может стать самым значительным скачком с 2024 г.

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