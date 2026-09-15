Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных
В Белоруссии нет политзаключенных, поскольку соответствующей статьи нет в законодательстве страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече со специальным посланником США Джоном Коулом.
Лукашенко также опроверг информацию о том, что после освобождения лиц, которых на Западе называют политзаключенными, белорусские власти якобы задерживают вдвое больше людей. По его словам, такие сведения распространяются за пределами страны и не соответствуют действительности.
Белорусский лидер отметил, что власти страны не используют практику, при которой освобождение одних людей сопровождается задержанием большего числа других. Он подчеркнул, что Минск не намерен заниматься подобными действиями.
11 сентября Лукашенко выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. 28 июля Лукашенко сообщил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона.
20 марта Лукашенко сообщил, что после визита спецпосланника США Джона Коула в Минск 19 марта стороны приступят к проработке условий «большой сделки».