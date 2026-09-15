Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных

11 сентября Лукашенко выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. 28 июля Лукашенко сообщил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона.