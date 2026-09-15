Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER285,06-0,85%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента Белоруссии
Пресс-служба президента Белоруссии

В Белоруссии нет политзаключенных, поскольку соответствующей статьи нет в законодательстве страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече со специальным посланником США Джоном Коулом.

Лукашенко также опроверг информацию о том, что после освобождения лиц, которых на Западе называют политзаключенными, белорусские власти якобы задерживают вдвое больше людей. По его словам, такие сведения распространяются за пределами страны и не соответствуют действительности.

Белорусский лидер отметил, что власти страны не используют практику, при которой освобождение одних людей сопровождается задержанием большего числа других. Он подчеркнул, что Минск не намерен заниматься подобными действиями.

11 сентября Лукашенко выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. 28 июля Лукашенко сообщил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона.

20 марта Лукашенко сообщил, что после визита спецпосланника США Джона Коула в Минск 19 марта стороны приступят к проработке условий «большой сделки». 

Читайте также:Зачем Лукашенко вновь идет по пути «большой сделки» с Трампом
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её