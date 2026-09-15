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Трамп: Кеннеди-центр решили закрыть из соображений безопасности

Анна Суслова
Yuzhe Dong \ TASS
Yuzhe Dong \ TASS

Совет директоров принял решение закрыть центр исполнительских искусств имени 35-го президента США Джона Кеннеди для начала реставрационных работ. Решение принято исходя из соображений безопасности, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Закрытие произойдет незамедлительно; однако работы по обновлению и реконструкции – масштабный и сложный проект – не могут начаться до тех пор, пока Апелляционный суд округа Колумбия не вынесет решение», – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что для поддержки работы центра было перечислено около $17 млн.

В конце августа Трамп заявил, что центр придется снести, если на фасаде здания не будет упомянуто имя действующего президента страны. Также американский лидер просил суд не блокировать проект реновации центра, так как отказ от этих работ может ухудшить состояние здания и сделает его снос единственно возможным решением.

9 июня центр Кеннеди убрал имя Трампа из логотипа на своем веб-сайте по решению суда. Суд также временно заблокировал двухлетнее закрытие центра на реконструкцию в рамках «Проекта возрождения» стоимостью $257 млн, который ранее одобрил совет директоров, назначенный президентом США.

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