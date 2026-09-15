Трамп: Кеннеди-центр решили закрыть из соображений безопасности

В конце августа Трамп заявил, что центр придется снести, если на фасаде здания не будет упомянуто имя действующего президента страны. Также американский лидер просил суд не блокировать проект реновации центра, так как отказ от этих работ может ухудшить состояние здания и сделает его снос единственно возможным решением.