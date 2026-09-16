Bloomberg: Мерц не поедет в США на Генассамблею ООН

По данным издания, такое решение связано с ростом оппозиции внутри партии Мерца «Христианско-демократический союз» (ХДС) накануне региональных выборов. Некоторые представители партии критиковали канцлера ФРГ за то, что его рейтинг стал причиной недостатка голосов в регионе.