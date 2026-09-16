Bloomberg: Мерц не поедет в США на Генассамблею ООН
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщило агентство Bloomberg.
«Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие необходимо в Берлине», – говорится в заявлении канцелярии Мерца.
По данным издания, такое решение связано с ростом оппозиции внутри партии Мерца «Христианско-демократический союз» (ХДС) накануне региональных выборов. Некоторые представители партии критиковали канцлера ФРГ за то, что его рейтинг стал причиной недостатка голосов в регионе.
В ходе заседания Генассамблеи ООН Мерц должен был получить премию Генри Киссинджера и выступить с речью, однако вместо этого он принял решение 21 сентября посетить заседание руководства ХДС, а 22 сентября – собрание фракции, которое пройдет в Берлине.
15 сентября новостной портал Table.Media сообщил, что 20 сентября Мерц намерен созвать внеочередное заседание президиума ХДС, на котором поставит вопрос либо о продолжении курса с собой во главе, либо о начале дискуссий о смене канцлера.
Согласно опросу GMS, показатели правящих в Германии партий – ХДС и Социал-демократической партии (СДПГ) получили 20% и 11% голосов опрошенных соответственно. При этом рейтинг основной оппозиционной партии ФРГ – правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) впервые в истории достиг 30%. После выборов в Саксонии 6 сентября партия получила 43,8% голосов.