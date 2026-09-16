Япония будет добиваться возобновления безвизовых поездок на южные Курилы

13 августа Токио выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что эти территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет меры. Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.