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Япония будет добиваться возобновления безвизовых поездок на южные Курилы

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Токио рассчитывает на возобновление безвизового порядка посещения южных Курил японскими гражданами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Японии в Москве.

«Мы намерены настойчиво продолжать усилия, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», – заявили в дипмиссии.

Программа была приостановлена в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. В 2022-м после введения Японией антироссийских санкций Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая «свободные посещения» и обмены с жителями четырех южных Курильских островов.‍

13 августа Токио выразил протест российскому послу Николаю Ноздреву из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что эти территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио предупредил, что предпримет меры. Москва заявила, что считает демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.

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