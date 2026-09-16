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Главная / Политика /

Расходы ЕС на конфликт вокруг Ормузского пролива составили 90 млрд евро

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дополнительные расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива с начала конфликта вокруг Ормузского пролива достигли €90 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге, трансляцию ведет Bloomberg.

По ее словам, несмотря на затраты, Евросоюз не получил дополнительных объемов энергии.

Она отметила необходимость для ЕС активнее развивать собственные источники чистой энергии. В их число глава ЕК включила возобновляемую и атомную энергетику.

По данным отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA), закупки российского топлива Евросоюзом в июле составили 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть. На долю трубопроводного газа приходилось 38% импорта ЕС (561 млн евро), на долю СПГ – 36% (526 млн евро). Оставшиеся 26% составляла сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. ЕС стал четвертым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.

В октябре 2025 г. послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. В январе ЕС впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. РФ на фоне этого начала перенаправлять экспорт энергоресурсов в другие регионы. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что поставки нефти в дружественные России страны выросли до 94% за пять лет.

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