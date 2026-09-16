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Захарова: Японии нужно вести себя прилично для возобновления поездок на Курилы

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Японии для возобновления безвизовых поездок на Курилы нужно вести себя прилично и помнить о дипломатии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «РИА Новости».

По словам Захаровой, японцам нужно перестать создавать новые проблемы ко всем, которые уже созданы ими в двусторонних отношениях.

16 сентября «Известия» со ссылкой на посольство Японии в Москве сообщили, что Токио рассчитывает на возобновление безвизового порядка посещения южных Курил японскими гражданами.

Программа была приостановлена в 2020 г. в связи с коронавирусом. В 2022-м после введения Японией антироссийских санкций Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая «свободные посещения» и обмены с жителями четырех южных Курильских островов.‍

13 августа Токио выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за посещения острова Итуруп президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сказала, что эти территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио грозился, что предпримет меры. Москва назвала демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.

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