Захарова: Японии нужно вести себя прилично для возобновления поездок на Курилы

13 августа Токио выразил протест послу России Николаю Ноздреву из-за посещения острова Итуруп президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сказала, что эти территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения». Токио грозился, что предпримет меры. Москва назвала демарш Японии необоснованным. 18 августа МИД России сообщил, что вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства о поездке Путина на остров Итуруп.