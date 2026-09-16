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Кремль сообщит о формате голосования Путина на выборах в Госдуму позже

Антон Потоков
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин в прошлые годы голосовал онлайн, но как будет на выборах 2026 г., пока не раскрывается. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь я могу только вам напомнить, что предыдущие, наверное, несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн. Как будет в этот раз, мы вас проинформируем», – сказал он.

Выборы в России пройдут на этой неделе с 18 по 20 сентября. На них изберут депутатов Госдумы, членов региональных парламентов, а также губернаторов. В Госдуме формирование IX созыва пройдет по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. 

14 сентября «Ведомости» писали, что две трети россиян не читали предвыборные программы партий. На вопрос, читали или нет предвыборные программы партий и если читали, то чьи, 30% сказали, что читали, а 66% – не читали. Программу правящей «Единой России», по словам респондентов ВЦИОМа, прочли 15%, КПРФ – 13%, «Новых людей» – 11%, ЛДПР – 7%, «Справедливой России» – 6%.

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