Суд ЕС частично удовлетворил иск певицы Полины Гагариной против санкций

Суд отменил в отношении Гагариной решение и регламент Совета ЕС от 14 марта 2025 г. В документе поясняется, что это связано с тем, что совет не представил достаточно доказательств, позволяющих «установить, что заявитель продолжал соответствовать критерию на дату принятия этих актов». При этом суд отклонил требование Гагариной о полном исключении из санкционных списков ЕС.