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Суд ЕС частично удовлетворил иск певицы Полины Гагариной против санкций

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Суд Евросоюза (ЕС) частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против ее внесения в санкционный список. Решение опубликовано в официальной базе данных судебной практики Евросоюза.

Суд отменил в отношении Гагариной решение и регламент Совета ЕС от 14 марта 2025 г. В документе поясняется, что это связано с тем, что совет не представил достаточно доказательств, позволяющих «установить, что заявитель продолжал соответствовать критерию на дату принятия этих актов». При этом суд отклонил требование Гагариной о полном исключении из санкционных списков ЕС.

В мае суд Евросоюза подтвердил регистрацию нового искового заявления Гагариной к Совету ЕС.

Гагарина была внесена в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС летом 2024 г., после чего и подала первый иск в Европейский суд. Тогда певица сослалась на четыре правовых довода, в том числе обязательство ЕС указывать причины включения лица в санкционный список, право на эффективную судебную защиту, принцип пропорциональности и основных прав заявителя, а также принцип свободы выражения мнения.

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