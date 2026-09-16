Пиво на Октоберфесте подорожало за 40 лет на 400%

По данным Евростата, из стран ЕС в Россию в июне ввезли пива на 4,1 млн евро, что почти втрое больше, чем месяцем ранее. Такой объем импорта не фиксировался с сентября прошлого года. Однако по сравнению с данными на ту же дату прошлого года импорт упал на 44%. Основной скачок в июне 2026 г. обеспечила Польша: она поставила пива на 2,3 млн евро, что в 6,6 раза больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте – Литва с 677 000 евро, чьи месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое. Третье место заняла Бельгия с объемом 473 000 евро, что в 1,7 раза превышает показатель мая. Чехия поставила пива на 448 000 евро (снижение на 25%), Германия – на 109 000 евро (рост в 1,9 раза), Латвия – на 59 000, Португалия – на 39 000 евро.