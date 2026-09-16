Пиво на Октоберфесте подорожало за 40 лет на 400%
Стоимость литровой кружки пива на мюнхенском Октоберфесте в этом году составит в среднем 15,61 евро. За последние 40 лет цена напитка на фестивале выросла на 400%, значительно опередив общий рост стоимости товаров и услуг в Германии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на исследование банка UniCredit.
В публикации отмечается, что в 2025 г. литр пива на фестивале стоил в среднем 15,61 евро при диапазоне цен от 14,80 до 15,90 евро. С 1985 г. стоимость пива выросла в пять раз. За тот же период общий уровень цен на товары и услуги в Германии увеличился на 120%.
При этом нынешний рост стоимости пива оказался более умеренным. В этом году напиток подорожал на 2,38%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в Германии. Таким образом, динамика цен на фестивальное пиво сейчас отличается от долгосрочного тренда.
Эксперты, которых цитирует издание, допускают, что так называемая «фестивальная инфляция» могла уже пройти пик. Одной из причин они называют учет динамики спроса и предложения при формировании цен.
По данным Евростата, из стран ЕС в Россию в июне ввезли пива на 4,1 млн евро, что почти втрое больше, чем месяцем ранее. Такой объем импорта не фиксировался с сентября прошлого года. Однако по сравнению с данными на ту же дату прошлого года импорт упал на 44%. Основной скачок в июне 2026 г. обеспечила Польша: она поставила пива на 2,3 млн евро, что в 6,6 раза больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте – Литва с 677 000 евро, чьи месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое. Третье место заняла Бельгия с объемом 473 000 евро, что в 1,7 раза превышает показатель мая. Чехия поставила пива на 448 000 евро (снижение на 25%), Германия – на 109 000 евро (рост в 1,9 раза), Латвия – на 59 000, Португалия – на 39 000 евро.