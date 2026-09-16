Представители США провели переговоры с хуситами в Омане

На переговорах хуситы заявили, что не намерены атаковать американские суда и остаются привержены соглашению о прекращении огня с США, заключенному в 2025 г. По словам одного из источников, движение также пообещало не атаковать израильские и другие коммерческие суда, за исключением принадлежащих Саудовской Аравии.