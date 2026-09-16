Представители США провели переговоры с хуситами в Омане
Представители США провели переговоры с йеменским движением хуситов в Омане, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По данным трех собеседников агентства, переговоры прошли в посольстве США в Маскате. Еще два источника сообщили, что организовать встречу помогли власти Омана. Американскую сторону представляли сотрудники посольства.
На переговорах хуситы заявили, что не намерены атаковать американские суда и остаются привержены соглашению о прекращении огня с США, заключенному в 2025 г. По словам одного из источников, движение также пообещало не атаковать израильские и другие коммерческие суда, за исключением принадлежащих Саудовской Аравии.
В делегацию хуситов, по данным Reuters, вошли высокопоставленные представители движения Мухаммед Абдель Салам и Абдельмалик аль-Аджири. Госдепартамент США не подтвердил проведение встречи, заявив при этом, что свобода судоходства в Красном море остается одним из ключевых приоритетов Вашингтона.
Гражданская война в Йемене переживает новый виток эскалации. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии, которая поддерживает силы официального правительства страны.
16 сентября над йеменским Марибом сбили саудовский истребитель F-15.