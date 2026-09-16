В Армении заявили о поиске альтернативных маршрутов поставок газа

По его словам, Ереван намерен придерживаться политики диверсификации поставок и не хочет заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. «Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ – будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан – будем покупать у Азербайджана, если Иран – у Ирана», – заявил секретарь Совбеза.