В Армении заявили о поиске альтернативных маршрутов поставок газа
Армения будет искать альтернативные пути поставок газа, в том числе на фоне возможного повышения стоимости российского топлива. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает Report.
По его словам, Ереван намерен придерживаться политики диверсификации поставок и не хочет заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. «Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ – будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан – будем покупать у Азербайджана, если Иран – у Ирана», – заявил секретарь Совбеза.
Комментируя утверждения о более низкой стоимости российского газа, он отметил, что цена топлива определяется не только в денежном выражении, поскольку газ, по его словам, используется в качестве «политической валюты». Отвечая на вопрос о возможном пересмотре стоимости поставок из России, секретарь Совбеза заявил, что, судя по общественной реакции и заявлениям, этот вопрос находится на повестке дня.
15 сентября глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил, что возможное повышение цен на российский газ приведет к «апокалиптическому сценарию».
В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам природного газа, нефти и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС.