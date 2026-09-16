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В Армении заявили о поиске альтернативных маршрутов поставок газа

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Армения будет искать альтернативные пути поставок газа, в том числе на фоне возможного повышения стоимости российского топлива. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает Report.

По его словам, Ереван намерен придерживаться политики диверсификации поставок и не хочет заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. «Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ – будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан – будем покупать у Азербайджана, если Иран – у Ирана», – заявил секретарь Совбеза.

Комментируя утверждения о более низкой стоимости российского газа, он отметил, что цена топлива определяется не только в денежном выражении, поскольку газ, по его словам, используется в качестве «политической валюты». Отвечая на вопрос о возможном пересмотре стоимости поставок из России, секретарь Совбеза заявил, что, судя по общественной реакции и заявлениям, этот вопрос находится на повестке дня.

15 сентября глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил, что возможное повышение цен на российский газ приведет к «апокалиптическому сценарию».

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам природного газа, нефти и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС.

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