Памфилова предупредила о дипфейках во время выборов
Технологии дипфейков на предстоящих выборах депутатов Госдумы могут использоваться для подмены происходящего во время прямых трансляций. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».
По ее словам, использование искусственного интеллекта может позволить изменять изображение происходящего непосредственно во время онлайн-трансляции. В результате зрители могут увидеть события, отличающиеся от того, что в этот момент происходит на избирательном участке.
При этом видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех регионах России, несмотря на существующие сложности, отметила глава ЦИК.
В ходе заседания Памфилова рассказала о предотвращении попытки дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования. По ее словам, попытки дискредитации не удались и хакеры «получили по лбу». Она отметила, что в ЦИК готовы и дальше отражать атаки, если таковые будут. Все необходимые механизмы уже отработаны.
17 сентября ЦИК сообщила, что в Запорожской области при атаке БПЛА 15 сентября погибла председатель участковой избирательной комиссии.
15 сентября глава ЦИК заявила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами в ГД. По ее словам, комиссия не впервые сталкивается с такой тенденцией, «но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак». При этом многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.