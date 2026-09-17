Пашинян рассказал, что учит русский язык
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках посещения Академии управления изучает русский язык. Он отметил это в ответ на предложение министра труда и благополучия Армении Арсена Торосяна сделать обязательным английский для всех сотрудников госуправления.
«Почему только английский? Я, к примеру, сейчас в Академии управления хожу на русский язык. Кто-то может изучать японский, испанский, китайский, немецкий», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
1 сентября на саммите ШОС в Бишкеке Пашинян выступил на армянском языке, став единственным лидером СНГ, кто не говорил по-русски. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь Пашиняна на армянском языке стала сигналом о суверенности Армении.
3 сентября Пашинян заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в Европейский союз (ЕС). 1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил премьер-министру позицию РФ насчет вступления Армении в ЕС. Он подчеркнул, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но это создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС. 17 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении.