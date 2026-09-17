Венгрия попросила США освободить ее от пошлин на российскую нефть

17 сентября конгресс США поддержал законопроект о масштабных санкциях против России, а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. За закон проголосовали 262 человека, против – 159. Затем документ поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.