Венгрия попросила США освободить ее от пошлин на российскую нефть
Венгрия просит США не накладывать на нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа в рамках закона об «адских санкциях». Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Гайду по итогам визита в Вашингтон в Facebook
По словам Гайду, во время визита он провел переговоры с представителями республиканского большинства в палате представителей США. В частности, стороны обсудили законопроект, предусматривающий введение пошлин в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей.
Гайду отметил, что принятие документа создает риски для Венгрии. В связи с этим он попросил американскую сторону содействовать тому, чтобы Будапешт был освобожден от последствий действия закона.
Венгерский парламентарий также заявил, что страна намерена снижать зависимость от российских энергоносителей. По его словам, Будапешт рассчитывает на поддержку США в диверсификации источников энергии.
17 сентября конгресс США поддержал законопроект о масштабных санкциях против России, а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. За закон проголосовали 262 человека, против – 159. Затем документ поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.