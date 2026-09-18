Посольство: закон об «адских санкциях» приведет к росту цен на бензин в Штатах

16 сентября конгресс США поддержал законопроект о масштабных санкциях против России, а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. 7 августа за ужесточение американских санкций против России проголосовал сенат США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие палатой представителей США законопроекта об «адских санкциях» против России относится к недружественным действиям и негативно скажется на украинском урегулировании.