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Посольство: закон об «адских санкциях» приведет к росту цен на бензин в Штатах

Инна Шульгина
Paul Weaver/Sipa USA/ТАСС
Paul Weaver/Sipa USA/ТАСС

Одобренный палатой представителей законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о массовых санкциях против России приведет к росту цен на бензин в США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Об этом пишет в соцсети X посольство РФ в США.

Согласно сообщению дипмиссии, русофобские настроения, лежащие в основе законопроекта, наносят «огромный ущерб усилиям нынешней администрации по возвращению Америки былого величия».

«Дестабилизация энергетических рынков из-за запрета на торговлю российской нефтью и газом в условиях резкого сокращения поставок с Ближнего Востока – это прямой путь к росту цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре», – обратило внимание посольство.

Указывается также, что крупный конфликт с Россией и Китаем как геополитическая ситуация, в которой проигрывают все, выгоден «евроатлантическим поджигателям войны», стремящимся разобщить Москву, Пекин и Вашингтон.

16 сентября конгресс США поддержал законопроект о масштабных санкциях против России,  а также возможность для президента ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. 7 августа за ужесточение американских санкций против России проголосовал сенат США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие палатой представителей США законопроекта об «адских санкциях» против России относится к недружественным действиям и негативно скажется на украинском урегулировании.

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