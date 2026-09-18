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Зеленский в ходе встречи поблагодарил Вучича за финансовую поддержку Украины

Анна Суслова
Vladyslav Musiienko \ TASS
Vladyslav Musiienko \ TASS

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с сербским коллегой Александром Вучичем в рамках первого Карпатского саммита. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Обсудили с господином президентом договоренности, достигнутые во время моего визита в Белград. Подробно – и о европейской интеграции Украины и Сербии», – говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Вучича за финансовую поддержку страны. Кроме того, по словам украинского лидера, президенты обсудили участие Сербии в развитии «Карпатской инициативы».   

В прошлый раз Вучич и Зеленский встречались 8 августа в Белграде. Стороны обсуждали вопросы европейской интеграции Украины и Сербии и двустороннее сотрудничество.

18 сентября Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка». Его участниками стали Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Сотрудничество между странами будет охватывать энергетику, логистику и экономическое взаимодействие. Особое внимание будет уделено поддержке местных сообществ.

В тот же день телеканал «Новости. Live» сообщил, что Вучич, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече по обсуждению новой инициативы.

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