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Явка на выборах в Государственную думу превысила 28%

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Явка на выборах в Государственную думу по состоянию на 20:35 мск достигла 28,6%, следует из данных ЦИК России.  

В 18:22 мск явка достигла 22,64%. В 15:39 мск она составила 20,03%. В 13:25 мск – 10,09%.

По состоянию на 15:00 мск более 1,8 млн человек проголосовали на выборах в Госдуму в Москве, при этом еще 2 млн человек в столице проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно. Голосование проходит в штатном режиме.

В ходе выборов свои голоса отдали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и др. Также за депутатов проголосовали находящиеся на орбите Земли российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина.

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