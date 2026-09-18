«Росатом»: беспилотник сдетонировал при падении на градирню Курской АЭС

Это не первая атака на Курскую АЭС. 6 июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ направили беспилотник на градирню строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Губернатор региона Александр Хинштейн заявил о повреждении градирни при атаке ВСУ. «К счастью система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию», – отметил он.