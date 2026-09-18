«Росатом»: беспилотник сдетонировал при падении на градирню Курской АЭС
По данным госкорпорации, инцидент произошел 17 сентября. После падения беспилотника на объекте произошла детонация. В «Росатоме» заявили, что повреждения градирни незначительны и на работу станции не повлияли.
Энергоблок продолжает работать в штатном режиме. В госкорпорации также сообщили, что радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения не изменился.
Это не первая атака на Курскую АЭС. 6 июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ направили беспилотник на градирню строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Губернатор региона Александр Хинштейн заявил о повреждении градирни при атаке ВСУ. «К счастью система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию», – отметил он.