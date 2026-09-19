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За неделю на Москву летели свыше 2000 БПЛА

Ведомости

В период с 12 по 19 сентября в сторону Москвы двигалось 2022 украинских беспилотника. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал глава города. Он также добавил, что 186 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

19 сентября Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за 24 часа сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотников.

Также за минувшую ночь, по данным оборонного ведомства, были уничтожены 344 украинских беспилотника над регионами РФ. БПЛА сбили над акваторией Черного моря, а также над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан.

За 18 сентября ПВО сбила 328 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 13 регионов страны, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.

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