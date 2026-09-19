Захарова прокомментировала призыв Каллас не признавать итоги выборов в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главу дипломатии ЕС Кайю Каллас не признают в странах Евросоюза. Так Захарова прокомментировала призыв Каллас не признавать результаты выборов в России.
«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
18 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Каллас направила странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов выборов в России. По его словам, это можно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в стране. 31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил попытки вмешательства в российские выборы в Госдуму со стороны Европы. Он подчеркнул, что Россия готова к подобной ситуации.
Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. По данным ЦИК РФ, по всей стране явка на выборах достигла 34,5% к 15:05 мск 19 сентября.