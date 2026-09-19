18 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что Каллас направила странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов выборов в России. По его словам, это можно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в стране. 31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил попытки вмешательства в российские выборы в Госдуму со стороны Европы. Он подчеркнул, что Россия готова к подобной ситуации.