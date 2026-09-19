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Чайка: в Россотрудничество поступило 11 запросов на открытие Русских домов

Елена Вострикова

Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов в разных странах. Об этом заявил «РИА Новости» глава агентства Игорь Чайка.

«И это только начало», – пояснил он.

По словам Чайки, Россотрудничество продолжит развивать сеть культурных площадок за рубежом. Русские дома, отметил он, должны стать витриной современной России как страны с технологическим суверенитетом.

Глава агентства добавил, что через зарубежные представительства Россия реализует образовательные проекты, оказывает гуманитарную поддержку, организует обучение русскому языку и развивает культурный диалог.

1 сентября сообщалось, что правительство Германии денонсировало соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль тогда заявил о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

4 июля Чайка сообщал о прекращении работы Русского дома в Кишиневе. В конце 2025 г. МИД Молдавии уведомил российскую сторону о решении не продлевать межправительственное соглашение о культурных центрах, заключенное в 1998 г. После истечения срока действия документа Кишинев не стал его перезаключать.

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