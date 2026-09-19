Чайка: в Россотрудничество поступило 11 запросов на открытие Русских домов

4 июля Чайка сообщал о прекращении работы Русского дома в Кишиневе. В конце 2025 г. МИД Молдавии уведомил российскую сторону о решении не продлевать межправительственное соглашение о культурных центрах, заключенное в 1998 г. После истечения срока действия документа Кишинев не стал его перезаключать.