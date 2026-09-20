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ВСУ разрушили избирательный участок в действующей школе в Запорожской области

Ася Султанова
BalitskyEV / Telegram
BalitskyEV / Telegram

ВСУ разрушили избирательный участок, который находился в школе в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В школе учатся 170 детей.

«Серьезные повреждения получилои левое крыло здания школы, остекление и кровля», – написал Балицкий.

Как отметил глава региона, обошлость без пострадавших. Голосование в этом районе завершилось досрочно, и к моменту атаки участок уже не работал. Людей в здании и поблизости не было.

19 сентября в ЛНР четыре избирательных участка приостановили работу из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В этот же день на Дальнем Востоке зафиксировали попытку диверсии, чтобы помешать выборам в Государственную думу. По данным Минцифры, причиной перебоев с интернетом было умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи.

15 сентября председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом.

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