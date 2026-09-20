ВСУ разрушили избирательный участок в действующей школе в Запорожской области
ВСУ разрушили избирательный участок, который находился в школе в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В школе учатся 170 детей.
«Серьезные повреждения получилои левое крыло здания школы, остекление и кровля», – написал Балицкий.
Как отметил глава региона, обошлость без пострадавших. Голосование в этом районе завершилось досрочно, и к моменту атаки участок уже не работал. Людей в здании и поблизости не было.
19 сентября в ЛНР четыре избирательных участка приостановили работу из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В этот же день на Дальнем Востоке зафиксировали попытку диверсии, чтобы помешать выборам в Государственную думу. По данным Минцифры, причиной перебоев с интернетом было умышленное повреждение волоконно-оптической линии связи.
15 сентября председатель участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елена Астанина погибла в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ на ее дом.