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Главная / Политика /

Зампред «Справедливой России» назвал состояние Миронова более чем адекватным

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов находится в «более чем адекватном» состоянии и активно участвует в работе партии. Об этом заявил первый зампред СР Александр Бабаков на пресс-конференции. Он выразил надежду, что желающие встретиться с Мироновым смогут сделать это в ближайшее время.

«Состояние Сергея Миронова более чем адекватное. Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании», – сказал Бабаков.

«Медийное отсутствие нашего лидера Миронова в последние недели в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но мы уверены, что наша партия должна присутствовать в Госдуме, у нас очень сильный коллектив», – заявил на пресс-конференции Дмитрий Татаринов, передает корреспондент «Ведомостей».

26 августа Миронов сообщил, что во время предвыборной поездки в Алтайский край получил «небольшую травму». Из-за лечения он скорректировал график поездок и отказался от участия в предвыборных дебатах, передав эту роль Бабакову. Характер травмы лидер партии не раскрывал. 9 сентября Миронов сообщил, что находится в больнице, но чувствует себя хорошо и продолжает руководить избирательной кампанией.

18 сентября Миронов проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. 20 сентября он уже выступил перед журналистами и заявил, что выборы прошли легитимно, прозрачно и честно. Предварительная итоговая явка составила 56,66%.

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