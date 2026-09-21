Зампред «Справедливой России» назвал состояние Миронова более чем адекватным

«Медийное отсутствие нашего лидера Миронова в последние недели в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но мы уверены, что наша партия должна присутствовать в Госдуме, у нас очень сильный коллектив», – заявил на пресс-конференции Дмитрий Татаринов, передает корреспондент «Ведомостей».