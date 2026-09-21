Bloomberg усомнился, что США освободят Венгрию от пошлин за российскую нефть

Как отмечает Bloomberg, Венгрия продолжает зависеть от поставок российской нефти. В прошлом году президент США Дональд Трамп перед апрельскими выборами в Венгрии оказал поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. Она включала в себя освобождении от санкций США в отношении закупок российских энергоносителей. Однако после прихода к власти нынешний премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о том, что он намерен порвать с «пророссийской политикой Орбана».