Bloomberg усомнился, что США освободят Венгрию от пошлин за российскую нефть
Венгрия лоббирует в США отмену санкций за продолжающиеся закупки российской нефти, сообщил Bloomberg. Однако агентство указывает, что вопрос о том, пойдут ли США на уступки для союзников по НАТО, остается открытым.
«Я попросил их поддержать освобождение от американских санкций, направленных против закупок российских энергоносителей, в этот переходный период», – заявил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Гайду.
Как отмечает Bloomberg, Венгрия продолжает зависеть от поставок российской нефти. В прошлом году президент США Дональд Трамп перед апрельскими выборами в Венгрии оказал поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. Она включала в себя освобождении от санкций США в отношении закупок российских энергоносителей. Однако после прихода к власти нынешний премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о том, что он намерен порвать с «пророссийской политикой Орбана».
Тем не менее Bloomberg пишет, что пока сложно сказать, сделают ли США исключения для Венгрии.
19 сентября Трамп подписал закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России. Документ также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию.
17 сентября Венгрия просила США не накладывать на нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа. Мартон Гайду отмечал, что принятие документа создает риски для Венгрии, и подчеркнул, что страна намерена снижать зависимость от российских энергоносителей.