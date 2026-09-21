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Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Текст поздравительного послания распространила пресс-служба премьер-министра Армении. На сайте Кремля телеграмма на момент публикации новости отсутствует.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости. Желаю Вам здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу – благополучия и процветания», – говорится в послании Путина.

Поздравления Пашиняну также направили премьер Госсовета КНР Ли Цян, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Бангладеш, премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств Казахстана и Таиланда. Армению с Днем независимости поздравил и госсекретарь США Марко Рубио.

1 сентября Путин и Пашинян провели переговоры на саммите ШОС в Бишкеке. Российский президент тогда призвал как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении страны в Евросоюз. 17 сентября Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из ОДКБ.

После переизбрания Пашиняна премьер-министром в августе «Ведомости» анализировали возможные изменения внешнеполитического курса Армении. Опрошенные изданием эксперты допускали, что Ереван продолжит искать баланс между сотрудничеством в рамках ЕАЭС и сближением с Евросоюзом.

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