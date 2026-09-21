Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

1 сентября Путин и Пашинян провели переговоры на саммите ШОС в Бишкеке. Российский президент тогда призвал как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении страны в Евросоюз. 17 сентября Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из ОДКБ.