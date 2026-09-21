Путин встретится с главой ФТС Валерием Пикалевым

19 марта на ежегодной коллегии ФТС Пикалев рассказал, что служба выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99% за 2025 г. В бюджет было зачислено 5,9 трлн руб. Из них 82% (4,7 трлн руб.) – доходы бюджета, полученные от импорта, и по 9% (519,3 млрд и 521,8 млрд руб.) – от экспорта и прочих статей бюджета соответственно, следует из презентации главы ведомства, представленной на коллегии. Доходы от импорта включают: НДС (3,5 трлн руб.), ввозную пошлину (802,1 млрд руб.), платежи физических лиц (314,9 млрд руб.), акциз (181,3 млрд руб.) и иные платежи (20,3 млрд руб.). Средства, полученные от экспорта, были обеспечены вывозной пошлиной на газ (457,7 млрд руб.) и товары АПК (зерновые, растительное масло и удобрения) – 61,6 млрд руб.