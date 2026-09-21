Вэнс: США продолжат усилия по мирному урегулированию на Украине

«Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса. Думаю, как говорил президент [США Дональд Трамп], российско-украинский [конфликт] оказался, безусловно, самым сложным из международных конфликтов с точки зрения урегулирования», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).