Вэнс: США продолжат усилия по мирному урегулированию на Украине
Вашингтон продолжит усилия по мирному урегулированию между Россией и Украиной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он убежден, что конфликт будет преодолен.
«Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса. Думаю, как говорил президент [США Дональд Трамп], российско-украинский [конфликт] оказался, безусловно, самым сложным из международных конфликтов с точки зрения урегулирования», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В ближайшие дни планируется встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вэнс уточнил, что ожидает прогресса после этого диалога.
21 сентября Трамп вновь призвал к урегулированию российско-украинского конфликта. Американский лидер отметил, что украинские атаки повредили нефтеперерабатывающие заводы и от этого, в частности, «страдает весь мир».