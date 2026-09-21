Макрон призвал главу ЕК смягчить требования к качеству топлива в ЕС

Макрон считает, что европейским НПЗ необходимо предоставить больше гибкости в условиях роста цен на бензин и дизельное топливо. В частности, речь идет об ослаблении отдельных требований к характеристикам нефтепродуктов, чтобы предприятия могли увеличить выпуск. По словам Макрона, это позволит быстро нарастить производство топлива примерно на 20%.