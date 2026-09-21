Макрон призвал главу ЕК смягчить требования к качеству топлива в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен временно смягчить некоторые требования Евросоюза (ЕС) к топливу. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на письмо французского президента.
Макрон считает, что европейским НПЗ необходимо предоставить больше гибкости в условиях роста цен на бензин и дизельное топливо. В частности, речь идет об ослаблении отдельных требований к характеристикам нефтепродуктов, чтобы предприятия могли увеличить выпуск. По словам Макрона, это позволит быстро нарастить производство топлива примерно на 20%.
Французский президент также предложил пересмотреть ограничения, связанные с использованием биотоплива. По его мнению, это может дополнительно увеличить объем дизельного топлива на рынке.
17 сентября французский лидер на фоне напряженности на Ближнем Востоке назвал цены на топливо в стране невыносимыми. По словам Макрона, ограничения судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе напрямую отражаются на повседневной жизни французов.
Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон 16 сентября сообщил, что около 10% автозаправочных станций (АЗС) во Франции испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.