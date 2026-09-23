Пентагон сообщил о 19 погибших в конфликте с Ираном американских военных
Число американских военнослужащих, погибших в связи с конфликтом с Ираном, достигло 19, следует из обновленных данных Пентагона. После очередного обновления статистики число погибших увеличилось на одного.
Последней в статистику включили женщину-офицера армии США старше 35 лет. Ее имя не раскрывается. Представитель Пентагона сообщил Task & Purpose, что военнослужащая умерла в результате медицинского инцидента. Ее смерть классифицирована как не связанная с боевыми действиями.
Из 19 погибших 14 учитываются Пентагоном в рамках операции Epic Fury, начавшейся 28 февраля, еще пять – в категории Overseas Operations. Последняя используется для учета связанных с конфликтом потерь после завершения Epic Fury. В основной операции семь военнослужащих погибли в результате боевых действий и еще семь – по небоевым причинам.
1 сентября Центральное командование ВС США объявило о новой серии ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Атаки стали ответом на удары по американским подразделениям в Иордании и действия КСИР в Ормузском проливе. 17 сентября стало известно, что с начала операции против Ирана Пентагон потратил около $38 млрд. К 29 июня американское военное ведомство также учитывало 417 раненых военнослужащих. 20 сентября иранский штаб «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке в случае новых атак со стороны США.