Пентагон сообщил о 19 погибших в конфликте с Ираном американских военных

1 сентября Центральное командование ВС США объявило о новой серии ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Атаки стали ответом на удары по американским подразделениям в Иордании и действия КСИР в Ормузском проливе. 17 сентября стало известно, что с начала операции против Ирана Пентагон потратил около $38 млрд. К 29 июня американское военное ведомство также учитывало 417 раненых военнослужащих. 20 сентября иранский штаб «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке в случае новых атак со стороны США.