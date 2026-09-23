Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет

4 сентября Песков уже заявлял об отсутствии конкретных предпосылок для мирного урегулирования, отмечая при этом продолжение контактов и готовность США к посредническим усилиям. 5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. 15 сентября Кремль положительно оценил идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии, хотя ранее Песков отмечал, что предметных обсуждений такого режима между Москвой и Киевом не велось. 22 сентября Трамп заявил на Генассамблее ООН, что США продолжают взаимодействовать с Россией и Украиной и рассчитывают добиться урегулирования конфликта.