Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет
Предпосылок для перехода к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Москва сохраняет открытость к переговорному процессу.
«Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет», – сказал Песков. По его словам, европейские страны продолжают искать средства для закупки вооружений для Украины, а Киев – вести активные боевые действия.
4 сентября Песков уже заявлял об отсутствии конкретных предпосылок для мирного урегулирования, отмечая при этом продолжение контактов и готовность США к посредническим усилиям. 5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. 15 сентября Кремль положительно оценил идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии, хотя ранее Песков отмечал, что предметных обсуждений такого режима между Москвой и Киевом не велось. 22 сентября Трамп заявил на Генассамблее ООН, что США продолжают взаимодействовать с Россией и Украиной и рассчитывают добиться урегулирования конфликта.