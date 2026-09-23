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Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму

Президент подчеркнул, что власть должна оправдать доверие граждан
Анна Виноградова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за активное участие в выборах депутатов Госдумы на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие.

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы», – сказал Путин. По его словам, в том числе предпринимались попытки прорвать систему противовоздушной обороны Москвы и других регионов.

Рекордная явка людей на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия власти по укреплению страны, заявил президент.

16 сентября Путин призвал россиян принять участие в выборах в Госдуму, назвав голосование общим вкладом в победу России. Выборы прошли с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 99,89% бюллетеней явка составила 59,68%. Для сравнения: на выборах в Госдуму в 2021 г. она составляла 51,72%.

21 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки Украины по территории России попыткой сорвать выборы. По данным Минобороны России, которые приводились в материале, 19 и 20 сентября над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и восемь крылатых ракет «Фламинго».

23 сентября член ЦИК Павел Андреев сообщил, что с 18 по 21 сентября избирательная инфраструктура подверглась более чем 4000 волн DDoS-атак. По его словам, фиксировались также физические удары по помещениям территориальных и участковых избирательных комиссий.

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