Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму

16 сентября Путин призвал россиян принять участие в выборах в Госдуму, назвав голосование общим вкладом в победу России. Выборы прошли с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 99,89% бюллетеней явка составила 59,68%. Для сравнения: на выборах в Госдуму в 2021 г. она составляла 51,72%.