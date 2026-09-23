Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму

Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в ГосдумуПрезидент подчеркнул, что власть должна оправдать доверие граждан
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за активное участие в выборах депутатов Госдумы на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие.
«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы», – сказал Путин. По его словам, в том числе предпринимались попытки прорвать систему противовоздушной обороны Москвы и других регионов.
Рекордная явка людей на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия власти по укреплению страны, заявил президент.
16 сентября Путин призвал россиян принять участие в выборах в Госдуму, назвав голосование общим вкладом в победу России. Выборы прошли с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 99,89% бюллетеней явка составила 59,68%. Для сравнения: на выборах в Госдуму в 2021 г. она составляла 51,72%.
21 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки Украины по территории России попыткой сорвать выборы. По данным Минобороны России, которые приводились в материале, 19 и 20 сентября над российскими регионами были сбиты почти 2000 беспилотников и восемь крылатых ракет «Фламинго».
23 сентября член ЦИК Павел Андреев сообщил, что с 18 по 21 сентября избирательная инфраструктура подверглась более чем 4000 волн DDoS-атак. По его словам, фиксировались также физические удары по помещениям территориальных и участковых избирательных комиссий.