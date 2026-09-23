Путин: рекордная явка на выборах говорит о поддержке усилий властей

В ходе совещания президент поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Российский лидер также отметил, что совершались попытки помешать или сорвать выборы. По его словам, в том числе предпринимались попытки прорвать систему противовоздушной обороны Москвы и других регионов.