Путин: рекордная явка на выборах говорит о поддержке усилий властей
Рекордное количество избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о поддержке гражданами усилий властей по укреплению страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал глава государства.
Путин также заявил о необходимости оправдать доверие, которое избиратели оказали правительству и руководству страны. По его словам, власти должны учитывать это доверие при работе по ключевым направлениям укрепления России.
В ходе совещания президент поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Российский лидер также отметил, что совершались попытки помешать или сорвать выборы. По его словам, в том числе предпринимались попытки прорвать систему противовоздушной обороны Москвы и других регионов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. 22 сентября член Центризбиркома Павел Андреев заявил, что по итогам обработки 99,89% бюллетеней явка составила 59,68%. По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, «Справедливая Россия» – 5,1%.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя предварительные итоги голосования, говорил, что высокая активность избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о консолидации общества и сплоченности граждан. Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой Путина и заявил об устойчивости партийной системы.