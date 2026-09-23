Лавров: Европа отговорила Трампа от договоренностей Анкориджа

15 сентября Лавров на 13-м посольском круглом столе заявил, что если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, конфликт мог быть урегулирован еще год назад. Министр также отметил, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений. Он говорил, что Россия детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по его словам, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.