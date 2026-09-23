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Главная / Политика /

Лавров: Европа отговорила Трампа от договоренностей Анкориджа

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Европейские политики убедили президента США Дональда Трампа не реализовывать договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Лаврова, после достигнутых в Анкоридже договоренностей представители европейских стран направились в Вашингтон. Министр утверждает, что их действия повлияли на дальнейшую работу по реализации достигнутых между Россией и США договоренностей.

«Европейский десант» из политиков, как заявил глава российского МИД, прибыл в американскую столицу, после чего было сделано все необходимое, чтобы практическая реализация договоренностей остановилась.

Лавров также провел параллель с переговорами в Стамбуле. По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил Украину отозвать их собственные предложения.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что элементы соглашений, достигнутых в Анкоридже, всегда будут присутствовать в повестке дня переговоров по поводу украинского конфликта. Однако остается под вопросом применимость договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны.

15 сентября Лавров на 13-м посольском круглом столе заявил, что если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, конфликт мог быть урегулирован еще год назад. Министр также отметил, что на саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений. Он говорил, что Россия детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по его словам, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.

22 сентября Трамп допустил проведение новой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит России и США прошел в августе 2025 г. на военной базе в Анкоридже (Аляска). Основной темой стало урегулирование украинского конфликта.

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