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Лавров и премьер Ливана обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Ксения Наумчик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с премьер-министром Ливана Навафом Салямом ситуацию на Ближнем Востоке и призвал к прекращению боевых действий в республике. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона подтвердила поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана. При этом Лавров указал на необходимость прекращения боевых действий и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

Стороны также рассмотрели вопрос о возможном сохранении присутствия ООН в Ливане в связи с предстоящим завершением мандата Временных сил ООН в Ливане. В МИД РФ отметили, что ситуация в республике стала одним из основных вопросов обсуждения в рамках встречи.

Отдельное внимание было уделено двусторонним отношениям. Лавров и Салям рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, включая поддержание регулярного политического диалога.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Глава российского МИД и руководители внешнеполитических ведомств стран ОДКБ также обсудили взаимодействие организации с ООН и формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Стороны провели конструктивный обмен мнениями о перспективах формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также министры рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, уделив внимание ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

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