Лавров обсудил с главами МИД ОДКБ безопасность в Евразии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководители внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили взаимодействие организации с ООН и формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в МИД РФ.
Как заявили в ведомстве, стороны провели конструктивный обмен мнениями о перспективах формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также министры рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, уделив внимание ситуации в зоне ответственности ОДКБ.
Участники встречи подчеркнули необходимость координации действий государств – членов ОДКБ на международных площадках, прежде всего в ООН. Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему укреплению взаимодействия между ОДКБ и ООН.
Министры также рассмотрели подготовку к ключевому мероприятию российского председательства в ОДКБ. Речь идет о сессии Совета коллективной безопасности организации, которая должна состояться в Москве 11 ноября 2026 г.
23 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.