Лавров обсудил с главами МИД ОДКБ безопасность в Евразии

23 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он также выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября. Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.