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Главная / Политика /

Толстой выдвинут на пост главы комитета Госдумы по международным делам

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выдвинут на должность председателя комитета по международным делам в нижней палате нового созыва. В прошлом созыве этот комитет возглавлял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Толстой в Госдуме VIII созыва занимал пост заместителя председателя палаты.

26 августа источники «Ведомостей» называли Толстого основным кандидатом на руководство комитетом по международным делам. Среди возможных претендентов также рассматривался первый зампред комитета Вячеслав Никонов. Собеседники издания тогда отмечали, что окончательное решение должно быть принято после выборов.

23 сентября консультации о структуре и кадровом составе Госдумы IX созыва еще продолжались. Комитеты распределяются между фракциями в рамках пакетного соглашения, при этом около половины из них традиционно получает «Единая Россия». Первое заседание нового созыва может состояться 30 сентября, на нем депутаты должны решить в том числе кадровые и организационные вопросы.

13 октября 2021 г. руководство Госдумы распределило обязанности между вице-спикерами. За Толстым тогда закрепили взаимодействие с ПАСЕ, а также курирование комитетов по информационной политике и просвещению. В дальнейшем он также возглавлял российские парламентские делегации на международных площадках.

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