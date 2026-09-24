Толстой выдвинут на пост главы комитета Госдумы по международным делам

23 сентября консультации о структуре и кадровом составе Госдумы IX созыва еще продолжались. Комитеты распределяются между фракциями в рамках пакетного соглашения, при этом около половины из них традиционно получает «Единая Россия». Первое заседание нового созыва может состояться 30 сентября, на нем депутаты должны решить в том числе кадровые и организационные вопросы.