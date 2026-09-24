Рябков: РФ учтет все обстоятельства при решении вопроса об участии Путина в G20
Россия рассмотрит совокупность обстоятельств, связанных с текущей ситуацией, прежде чем принять решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Майами. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
Замглавы МИДа подчеркнул, что на данном этапе преждевременно говорить о конкретных параметрах участия российского президента в предстоящем саммите. По его словам, приглашение американской стороны Москва приняла к рассмотрению.
23 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами. По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить российскому лидеру возможность провести контакты не только с президентом США, но и с другими главами государств и правительств. Рубио отдельно отметил, что Вашингтон рассчитывает на принятие приглашения.
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин заявил «Ведомостям», что приглашение Рубио означает серьезный настрой со стороны Белого дома. По его мнению, сейчас Вашингтон пытается продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжит попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Россия благодарна за приглашение. По его словам, российская сторона намерена определить дальнейшие действия после рассмотрения полученного приглашения. Песков отметил, что вопрос будет проработан по дипломатическим каналам.
Позже Песков сообщил, что решения по участию Путина в мероприятии еще нет. По его словам, РФ на саммите «двадцатки» может быть представлена как на высшем, так и на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия в любом случае желает эффективного продолжения своей работы в рамках форума и его мероприятий.
Саммит G20 состоится 14–15 декабря в Майами (штат Флорида, США).