Рябков: РФ учтет все обстоятельства при решении вопроса об участии Путина в G20

Позже Песков сообщил, что решения по участию Путина в мероприятии еще нет. По его словам, РФ на саммите «двадцатки» может быть представлена как на высшем, так и на рабочем уровне. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия в любом случае желает эффективного продолжения своей работы в рамках форума и его мероприятий.