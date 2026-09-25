На выборах в Госдуму за рубежом проголосовали более 280 000 человек
На выборах депутатов Государственной думы на зарубежных участках проголосовали 280 355 человек. Это следует из данных ЦИК России.
Для сравнения: в 2021 г. за рубежом в выборах приняли участие 204 042 избирателя.
Утверждается, что за «Единую Россию» за рубежом проголосовали 58%, или 162 355 избирателей. Второе место за «Новыми людьми» – 13,2%, или 37 122 голосов. КПРФ заняла третье место с результатом 10,3%, или 28 970 голосов. «Справедливая Россия» на участках в российских диппредставительствах получила 5,7%,или 16 027 голосов.
Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов, заявила, что явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании. На прошедших выборах она составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).
На выборах победила «Единая Россия», которая получит самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме. Партия получает 349 депутатских мандатов. КПРФ, занявшая второе место на выборах, получит 37 мест, ЛДПР – 23 мандата, «Новые люди» – 19.