На выборах в Госдуму за рубежом проголосовали более 280 000 человек

Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном утверждению итогов выборов, заявила, что явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании. На прошедших выборах она составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).