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Главная / Политика /

Песков рассказал про региональную поездку Путина

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

У президента России Владимира Путина в сегодняшнем графике запланирована региональная поездка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль традиционно не анонсирует региональные планы президента «по понятным причинам».

Пресс-секретарь подчеркнул, что вся информация о поездке российского лидера будет публиковаться «по факту».

20 сентября журналист «Вестей» Павел Зарубин также анонсировал региональную поездку Путина. 13 сентября Песков говорил, что президент в ближайшее время планирует посетить регионы России. «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – сказал он.

Как писали «Ведомости» 15 сентября, за последние месяцы президент провел множество встреч с главами регионами. С некоторыми он общался в ходе своих поездок: с губернатором Омской области Виталием Хоценко, Бурятии – Алексеем Цыденовым, Красноярского края – Михаилом Котюковым, Новосибирской области – Андреем Травниковым, Сахалинской области – Валерием Лимаренко, Нижегородской области – Глебом Никитиным, Приморья – Олегом Кожемяко. После старта избирательной кампании Путин 5 августа встретился с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, 7 сентября – с врио главы Дагестана Федором Щукиным, 8 сентября – с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Также с конца июня он проводил встречи с другими губернаторами.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Констанин Костин говорил, что поездки Путина по регионам являются, скорее, частью политического календаря и их не стоит напрямую привязывать к выборам.

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