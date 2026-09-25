Песков рассказал про региональную поездку Путина

20 сентября журналист «Вестей» Павел Зарубин также анонсировал региональную поездку Путина. 13 сентября Песков говорил, что президент в ближайшее время планирует посетить регионы России. «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – сказал он.