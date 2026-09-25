Песков рассказал про региональную поездку Путина
У президента России Владимира Путина в сегодняшнем графике запланирована региональная поездка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Кремль традиционно не анонсирует региональные планы президента «по понятным причинам».
Пресс-секретарь подчеркнул, что вся информация о поездке российского лидера будет публиковаться «по факту».
20 сентября журналист «Вестей» Павел Зарубин также анонсировал региональную поездку Путина. 13 сентября Песков говорил, что президент в ближайшее время планирует посетить регионы России. «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – сказал он.
Как писали «Ведомости» 15 сентября, за последние месяцы президент провел множество встреч с главами регионами. С некоторыми он общался в ходе своих поездок: с губернатором Омской области Виталием Хоценко, Бурятии – Алексеем Цыденовым, Красноярского края – Михаилом Котюковым, Новосибирской области – Андреем Травниковым, Сахалинской области – Валерием Лимаренко, Нижегородской области – Глебом Никитиным, Приморья – Олегом Кожемяко. После старта избирательной кампании Путин 5 августа встретился с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, 7 сентября – с врио главы Дагестана Федором Щукиным, 8 сентября – с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым. Также с конца июня он проводил встречи с другими губернаторами.
Руководитель Фонда развития гражданского общества Констанин Костин говорил, что поездки Путина по регионам являются, скорее, частью политического календаря и их не стоит напрямую привязывать к выборам.