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Песков прокомментировал заявления о попытках Запада сорвать выборы

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявления главы СВР Сергея Нарышкина о попытках Запада сорвать выборы депутатов Госдумы. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

«Мне здесь нечего добавить к тому, что сказал глава Службы внешней разведки. Это вряд ли нуждается в каких-то комментариях», – отметил Песков.

24 сентября Нарышкин в эфире «Первого канала» заявил, что в РФ зафиксировали вмешательство Евросоюза (ЕС) в выборы в Госдуму. «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул глава СВР.

22 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил государственные структуры ФРГ в попытках вмешательства в российскую избирательную кампанию. Он отметил, что еще до завершения голосования в Германии звучали оценки результатов выборов в Госдуму и заявления об их непризнании.

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