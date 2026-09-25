Песков прокомментировал заявления о попытках Запада сорвать выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявления главы СВР Сергея Нарышкина о попытках Запада сорвать выборы депутатов Госдумы. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.
«Мне здесь нечего добавить к тому, что сказал глава Службы внешней разведки. Это вряд ли нуждается в каких-то комментариях», – отметил Песков.
24 сентября Нарышкин в эфире «Первого канала» заявил, что в РФ зафиксировали вмешательство Евросоюза (ЕС) в выборы в Госдуму. «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул глава СВР.
22 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил государственные структуры ФРГ в попытках вмешательства в российскую избирательную кампанию. Он отметил, что еще до завершения голосования в Германии звучали оценки результатов выборов в Госдуму и заявления об их непризнании.