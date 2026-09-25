Песков прокомментировал заявления о попытках Запада сорвать выборы

24 сентября Нарышкин в эфире «Первого канала» заявил, что в РФ зафиксировали вмешательство Евросоюза (ЕС) в выборы в Госдуму. «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул глава СВР.