Захарова: россияне сделали выбор в пользу укрепления страны
Россияне в ходе выборов депутатов Госдумы сделали выбор в пользу укрепления Отечества и его стабильного развития, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в период выборов происходила массированная кампания по дезорганизации избирательного процесса. Захарова подчеркнула, что граждане России проявили стойкость и сплоченность.
Дипломат также отметила, что в период подготовки и проведения выборов российские власти столкнулись с попытками повлиять на ситуацию вокруг голосования. Она утверждает, что киевский режим при финансовой, разведывательной и технической поддержке западных государств стремился дестабилизировать обстановку и сорвать волеизъявление граждан.
Председатель Избиркома Элла Памфилова, подводя итоги выборов в Госдуму на заседании ЦИК, заявила, что избирательная кампания в 2026 г. очень отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. По ее словам, кампания состоялась в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. В выборах депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, ДЭГ приняло иной масштаб. Также была применена новая схема одномандатных округов с учетом изменившейся за 10 лет численности избирателей и количества регионов.
Она также сказала, что во время кампании по выборам погибли шесть членов участковых избирательных комиссий. ЦИК почтила память Ольги Демьяненко из Херсонской области, Елены Астаниной из Запорожской области, Елены Каптыковой, Елены Фоменко и Сергея Смородинова из Белгородской области, а также Натальи Синицыной из ЛНР. Все они входили в состав участковых избирательных комиссий.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 20 сентября Памфилова сообщила, что из пяти сообщений о серьезных нарушениях на выборах подтвердились три. По ее словам, эти случаи были выявлены среди более чем 90 000 избирательных участков, а число серьезных нарушений оказалось беспрецедентно низким.