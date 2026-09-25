Лавров анонсировал начало переговоров по Евразийской хартии
25 сентября начнутся переговоры по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на министерской встрече в постпредстве России при ООН, передает «РИА Новости».
По его словам, участникам предлагается одобрить совместное заявление, которое официально зафиксирует начало работы над текстом хартии. Инициатива предполагает формирование новой архитектуры евразийской безопасности как основы для мирного развития государств континента.
Глава МИДа отметил, что при подготовке инициативы учитывались рост многополярности в международных отношениях и необходимость реагировать на распространение и эскалацию конфликтов в Евразии. По его словам, для обеспечения предсказуемого развития региона необходимо объединить максимально широкий круг государств, готовых выработать взаимоуважительные и взаимовыгодные принципы сосуществования.
Лавров подчеркнул, что инициатива изначально была выдвинута Белоруссией и получила полную поддержку России. В министерской встрече приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Ирана. В качестве наблюдателей без присоединения к совместному заявлению во встрече участвуют Турция, Иордания, Китай, ОАЭ, Оман, Узбекистан, Шри-Ланка, Индия и Таиланд.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и главами внешнеполитических ведомств Кубы, Сирии и Египта Бруно Родригесом, Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты. Кроме того, Лавров встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Глава российского МИДа и руководители внешнеполитических ведомств стран ОДКБ также обсудили взаимодействие организации с ООН и формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Стороны провели конструктивный обмен мнениями о перспективах формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также министры рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, уделив внимание ситуации в зоне ответственности ОДКБ