Песков: важно не допустить большого перерыва в работе Госдумы из-за выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам выборов в Госдуму заявила, что избирательная кампания в 2026 г. отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. Глава Центризбиркома отметила, что кампания состоялась в условиях эскалации разноплановых угроз.