Песков: важно не допустить большого перерыва в работе Госдумы из-за выборов
У российской Госдумы большая повестка дня, поэтому необходимо как можно быстрее возобновить ее работу в новом составе. Об этом RT сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления функционирования Думы уже в новом составе», – подчеркнул он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам выборов в Госдуму заявила, что избирательная кампания в 2026 г. отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. Глава Центризбиркома отметила, что кампания состоялась в условиях эскалации разноплановых угроз.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. В ЕДГ по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов.