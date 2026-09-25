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Главная / Политика /

Песков: важно не допустить большого перерыва в работе Госдумы из-за выборов

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

У российской Госдумы большая повестка дня, поэтому необходимо как можно быстрее возобновить ее работу в новом составе. Об этом RT сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления функционирования Думы уже в новом составе», – подчеркнул он.

Первое заседание депутатов Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00. Еще 23 сентября «Ведомости» писали, оно планировалось на эту дату. Тогда источники также рассказывали о консультациях по структуре нижней палаты и кандидатах на должности председателей комитетов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам выборов в Госдуму заявила, что избирательная кампания в 2026 г. отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. Глава Центризбиркома отметила, что кампания состоялась в условиях эскалации разноплановых угроз.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. В ЕДГ по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов.

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