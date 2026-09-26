В Госдуме сформируют 34 комитета и четыре постоянные комиссии
В Госдуме девятого созыва будут образованы 34 комитета, пять фракций и четыре постоянные комиссии. Об этом сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы Виктор Пинский, пишет «РИА Новости».
Как отметил Пинский, на первое заседание пригласят президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
25 сентября Путин подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва. Оно состоится 30 сентября в 10:00. Депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов.
25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Один мандат достался «Родине», еще четыре – самовыдвиженцам.
«Единая Россия» получает самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме.