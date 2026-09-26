В Госдуме сформируют 34 комитета и четыре постоянные комиссии

25 сентября Путин подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва. Оно состоится 30 сентября в 10:00. Депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов.