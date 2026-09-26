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Главная / Политика /

Reuters: КНР и США договорились о снижении пошлин на товары на $30 млрд

Ася Султанова

Китай договорился с США о взаимном снижении тарифов на $30 млрд и о запуске диалога по ИИ в рамках консенсуса, достигнутого в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, пишет Reuters. Как сообщил МИД Китая, стороны также договорились создать торговый совет и продлить результаты предыдущих переговоров в Куала-Лумпуре.

Соглашение последовало за более ранним шагом двух крупнейших экономик мира – продлением на два месяца торгового перемирия, срок которого истекал 10 ноября. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, это дает больше времени на работу над потенциально более масштабной торговой сделкой.

Что касается искусственного интеллекта, стороны договорились провести диалог о рисках и преимуществах этой технологии. Следующий раунд обсуждений намечен на ноябрь. США и Китай также хотят создать канал связи для инцидентов, связанных с ИИ. МИД Китая также заявил, что Пекин ценит использование Вашингтоном термина «сверхинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Стороны также договорились поддерживать друг друга в проведении встречи лидеров АТЭС и саммита G20.

24 сентября Трамп и Си провели переговоры в Белом доме. Встреча прошла в рамках государственного визита китайского лидера в США с 23 по 25 сентября. Си заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд в знак сотрудничества. Он также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Си назвал прошедшие переговоры с Трампом «искренним и углубленным обменом мнениями». Американский лидер, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «отлично».

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