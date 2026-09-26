Reuters: КНР и США договорились о снижении пошлин на товары на $30 млрд

24 сентября Трамп и Си провели переговоры в Белом доме. Встреча прошла в рамках государственного визита китайского лидера в США с 23 по 25 сентября. Си заявил, что Китай передаст Соединенным Штатам двух панд в знак сотрудничества. Он также отметил, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Си назвал прошедшие переговоры с Трампом «искренним и углубленным обменом мнениями». Американский лидер, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «отлично».